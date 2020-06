Tod's: Della Valle, ora prudenza ma pronti a reagire

RUB

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - "Per quello che rimane della prima parte dell'anno e con una visibilità molto incerta ed imprevedibile sui prossimi mesi, abbiamo scelto di adottare una strategia di grande prudenza", scrive Diego Della Valle nella lettera agli azionisti in occasione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio. "L'obiettivo per i prossimi mesi - spiega - sarà quello di non immettere troppo prodotto nei mercati, per evitare di avere troppa merce nei punti vendita che sarebbe poi difficile da smaltire, se la ripartenza dei consumi dovesse essere più lenta del previsto". Per la seconda parte dell'anno, indica il patron del gruppo Tod's ai soci, "l'atteggiamento rimane quello di grande prudenza, ma pronti a reagire immediatamente appena i mercati ci daranno segnali positivi di ripresa". "Abbiamo intanto iniziato una forte politica di risparmi e di efficientamento che porterà sicuramente ottimi risultati in tempi molto brevi", indica. Della Valle sottolinea che nella primipare del 2020 il gruppo Tod's stava "registrando ottimi dati di vendita ed una buona crescita, a conferma che il lavoro fatto negli ultimi anni cominciava a produrre i risultati auspicati". Poi dalla seconda metà di febbraio "con il diffondersi del virus, il mondo si è fermato, tutto è cambiato e, di conseguenza, sono cambiati obiettivi e priorità anche nel gruppo". (ANSA).