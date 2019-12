Sisma-bonus, accesso a sgravi con la riclassificazione proposta

Nel Veronese ci sono 28 Comuni in cui istituzioni, imprese e privati non possono accedere al beneficio fiscale del Sismabonus, nonostante l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) sostenga che ne avrebbero diritto. Ad impedirlo, la classificazione regionale. La denuncia arriva dalla Federazione regionale degli Ordini degli ingegneri (Foiv) che propone l’apertura di un tavolo a Venezia per riclassificare i 154 Comuni attualmente inseriti nella zona sismica 4, a bassissimo rischio, trasferendoli in zona 3, con margine più accentuato. Il passaggio consentirebbe ai proprietari di mettere in sicurezza molti immobili, fruendo di sgravi e facendo lavorare professionisti ed imprese. Secondo i rilievi dell’Ingv, come detto, questi Comuni avrebbero diritto al Sismabonus. La proposta Foiv ha subito incassato il supporto di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) del Veneto, assicurato dalla vicepresidente vicaria, Maria Rosa Pavanello. Secondo la zonazione regionale vigente, i Comuni veneti in zona sismica 4 sono 64 in provincia di Padova, 35 di Rovigo, 6 di Vicenza, 20 di Venezia, il resto nel Veronese: Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca Pressana, Roverchiara, Roveredo, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Vigasio, Villa Bartolomea. «Territori finora esclusi dallo sconto fiscale applicabile agli interventi di adeguamento sismico», spiega Gian Pietro Napol, coordinatore del gruppo di lavoro sulla prevenzione dei terremoti, «che presentano però valori al di sopra della soglia minima stabilita dall’Ingv per rientrare in zona 3», riprende. «La riclassificazione non comporterebbe adempimenti tecnici e amministrativi aggiuntivi per i Comuni o ulteriori aggravi al bilancio regionale», precisa il presidente Foiv, Pasqualino Boschetto. «È necessario però provvedere a un livello di classificazione sismica coerente con i valori resi disponibili dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia rispetto all’esistente». La proposta di Foiv è interessante, secondo Pavanello. «Comporterebbe solo benefici per gli enti locali, permettendo di garantire ulteriore protezione e sicurezza agli edifici pubblici e privati, tema che a noi amministratori sta molto a cuore», dice. Anci appoggerà quindi Foiv nella richiesta alla Regione di modificare la legge regionale di classificazione, modifica che la vicina Lombardia peraltro ha già attuato. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

V.Z.