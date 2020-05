Settimana mercati: occhi su conti e Pil Germania

VE

Nuova infornata di trimestrali a partire da lunedì prossimo,ma poi tocca alla Germania scoprire le carte con il Pil. Un'occasione per fare il punto e capire gli effetti economici di un'emergenza sanitaria che si è scatenata come un fulmine a ciel sereno a fine febbraio. Dopo il rinvio del giudizio di Moody's, l'Italia è ora alle prese con il dibattito interno sui provvedimenti per il rilancio dell'economia e sull'uso del Mes mentre prosegue l'attività parlamentare, con l'esame sulla proposta europea di aiuti per l'emergenza Covid in Commissione Esteri a Montecitorio martedì 12, giorno in cui Commissione Industria del Senato esamina il pacchetto di iniziative di sostegno a industria, commercio e turismo varato dal Governo, per aggiornarsi giovedì. Sono previste alla Commissione Lavoro di Palazzo Madama martedì 12 e mercoledì 13 le audizioni dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e delle cooperative. Lunedì 11 maggio arrivano le trimestrali di Audi, Henkel, Fineco, Inwit, Brembo, Ascopiave, Rcs, Molmed, Ovs, Bim e Pininfarina. (ANSA).