Salini Impregilo: nuovo brand WeBuild

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Il Cda di Salini Impregilo ha approvato la proposta del nuovo brand del gruppo Salini Impregilo, WeBuild, da proporre alla prossima assemblea straordinaria, nella stessa data in cui verrà convocata l'assemblea annuale di bilancio. Il cambio di nome societario era atteso come nuova tappa verso la creazione del nuovo polo delle costruzioni, Progetto Italia. "Un nome che evoca immediatamente la chiarezza della visione dell'azienda - evidenzia il gruppo in una nota - ancorata a un verbo forte e immediato come 'Build' per rappresentare il dna del costruttore di infrastrutture, oltre ai valori di solidità, qualità e partnership, che con il 'We' esprimono il ruolo fondamentale delle persone e della squadra, per la realizzazione di un business in cui sostenibilità e sicurezza rappresentano elementi essenziali". "Oggi per me è un giorno importante, facciamo un passo avanti nell'ambito di una grande operazione industriale e di crescita" ha dichiarato Pietro Salini, amministratore delegato del gruppo.