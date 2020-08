Riello Investimenti lancia il nuovo fondo sui mini bond

Con Impresa Italia II, il nuovo fondo di investimento su strumenti di debito (mini bond) emessi da aziende italiane, Riello Investimenti Partners Sgr, Società di gestione del risparmio, aiuta l'economia del dopo-pandemia. La società indipendente con sede a Milano, parte del Gruppo Riello Industries di Legnago, attiva da oltre 20 anni nella gestione di fondi nel private equity e private debt, forme di finanziamento alternativo, fornisce alcuni in più sul nuovo fondo nel momento in cui fa il punto, a mancano tre mesi alla chiusura del suo periodo di investimento, su Impresa Italia I, attivato nel 2016. I numeri del fondo, che arriverà a fine corsa a ottobre, indicano la partecipazione di 17 pmi, con un +18% del fatturato totale in portafoglio. Si tratta di aziende in pieno sviluppo, che hanno investito in risorse umane, con +19% dei lavoratori. A caratterizzare lo strumento sono l’esposizione diversificata in più settori, l’analisi Esg, Environmental, social and governance, vale a dire ambientale sociale e di gestione degli emittenti, e l'investimento in titoli di debito di sole imprese italiane, dalla Lombardia alla Sicilia, per un totale di circa 70 milioni di euro. «Il nostro secondo fondo di private debt punta su una raccolta di 150 milioni di euro attesa principalmente da investitori previdenziali, compagnie di assicurazione, mondo imprenditoriale e dal parterre di investitori già presenti nei fondi promossi da Sgr», afferma Nicola Riello, presidente di Riello Investimenti Partner, «Impresa Italia II investirà in strumenti di debito di medio e lungo termine, emessi a supporto dei piani di crescita di piccole e medie imprese italiane, fornendo un aiuto concreto alla ripartenza post-Codiv 19». Il team di gestione, guidato da Alberto Lampertico, affianca le aziende nella definizione e validazione dei piani industriali, strutturando la soluzione finanziaria più adatta all’esigenza dell’impresa. Gli investimenti del fondo beneficeranno, oltre che delle periodiche cedole, anche, ove opportuno, di un extra rendimento legato alle performance aziendali. •

Lu.Fi.