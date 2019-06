Reddito:674.000 domande accolte

TL

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Sono 1.252.148 le domande di Reddito di cittadinanza presentate fino al 30 maggio. Lo fa sapere l'Inps spiegando che su oltre 960.000 domande lavorate (su un totale di poco più di un milione e 60.000 presentate a marzo ed aprile), sono 674.000 le accolte. Le domande respinte sono 277.000 mentre 9.000 sono in evidenza per ulteriore attività istruttoria. Il tasso di rifiuto è attualmente al 26%. L'importo medio a famiglia sulle 674.000 domande già accolte è di 540 euro. Le pensioni di cittadinanza finora liquidate sono circa 81.000 per un importo medio di 210 euro.