Prima crociera post lockdown, Msc Grandiosa parte 16/8

(ANSA) - GENOVA, 08 AGO - Ripartono le crociere, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del Dpcm. La prima nave a partire è Msc Grandiosa, l'ammiraglia della compagnia. Lo farà da Genova il 16 agosto. Lo comunica Msc. Sarà una crociera di 7 notti nel Mediterraneo occidentale con scali a Civitavecchia, Napoli, Palermo e La Valletta. Si tratta di una crociera vera fatta di navigazione e escursioni nelle città toccate e in sicurezza visto il piano anti Covid adottato da Msc con test per tutti gli ospiti ed equipaggio, escursioni 'protette' organizzate solo per gli ospiti Msc. Ci sarà anche una copertura assicurativa in caso di contagio, prima, durante e dopo la crociera. La capienza della nave è ridotta del 30%, il servizio sanitario è stato potenziato e l'accesso a ristoranti e buffet ridisegnato. Le crociere della compagnia avverranno anche con Msc Magnifica che ricomincerà a navigare il 29 agosto con scali nel Mediterraneo orientale con tappe a Bari, Trieste, Corfù, Katakolon e Pireo. Leonardo Massa, managing director Italia di Msc crociere spiega così la strategia della compagnia: "Abbiamo deciso di offrire ai nostri ospiti la possibilità di scegliere tra sei porti italiani. Le navi saranno così raggiungibili con viaggi che in media non superano le due ore di auto. Lo abbiamo fatto per ridurre al minimo il contatto con altre persone durante il viaggio per raggiungere l'imbarco e nel biglietto di viaggio abbiamo anche inserito la possibilità di inserire il parcheggio in porto dell'auto. Tutto per una vacanza la più sicura dal punto di vista sanitario". Msc ha cancellato tutte le altre crociere nel Mediterraneo dal 16 agosto al 31 ottobre. (ANSA).