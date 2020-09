Poste: nasce Tg Poste, 'racconta Italia che cambia'

AL-COM

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Arriva il Tg Poste, il telegiornale di Poste Italiane in onda da oggi "per raccontare l'Italia che cambia". Lo rende noto Poste, spiegando che "la nascita del canale informativo risponde all'esigenza del gruppo guidato dall'a.d Matteo Del Fante di proseguire la missione di presenza e vicinanza ai propri dipendenti anche nell'informazione e dal desiderio di raccontare ancora più a fondo il Paese che sta vivendo una fase di trasformazione epocale nella vita sociale e nell'economia". Tg Poste andrà in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 12 dagli studi di viale Europa a Roma, nella sede centrale di Poste Italiane. Sarà visibile per i dipendenti on demand dalla Intranet aziendale o dalla app NoidiPoste ed in seguito potrà essere seguito dal pubblico in diretta streaming sulla sezione Postenews.it del sito Poste.it e sugli schermi degli uffici postali. "L'idea di dare vita al Tg Poste come strumento di comunicazione diretto e su diversi canali di accesso - spiega Del Fante - è nata per rispondere all'esigenza crescente di informazione e di integrazione dei nostri dipendenti con il mondo dentro e fuori da Poste Italiane, soprattutto in una fase difficile come quella che stiamo attraversando. Tg Poste - conclude Del Fante - rappresenta per noi anche la naturale evoluzione del processo di modernizzazione e digitalizzazione aziendale, grazie alle quali l'azienda sostiene la crescita e lo sviluppo del Paese". (ANSA).