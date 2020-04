Pop.Bari,ripristina domande prestiti Pmi

DOA

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Da domani sarà possibile tornare a presentare le domande per i prestiti garantiti dallo Stato alle pmi alla Banca Popolare di Bari. E' quanto fanno sapere dall'istituto pugliese che oggi ha dovuto, a fronte della massiccio arrivo di domande (circa 50milioni di euro di controvalore in due giorni), sospendere le richieste per aver esaurito il plafond con un avviso sul proprio sito. L'istituto pugliese, commissariato a fine 2019 e impegnato in un delicato piano di ristrutturazione, ha così ampliato il budget a disposizione dei finanziamenti coperti dalla garanzia statale. La decisione odierna era stata presa per garantire delle risposte celeri e affidabili alla clientela ma la forte domanda dai territori in cui la banca è insediata ha indotto i vertici dell'istituto ad ampliare, pure nei limiti del budget in cui versa, la disponibilità mantenendo oltretutto aperte le linee di credito alla restante clientela.