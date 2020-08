Pil Italia cala del 12,8% nel secondo trimestre

CHO

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Nel secondo trimestre del 2020 il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito del 12,8% rispetto al trimestre precedente e del 17,7% nei confronti del secondo trimestre del 2019. La stima preliminare della variazione congiunturale del Pil diffusa il 31 luglio 2020 era stata del -12,4% mentre quella tendenziale del -17,3%. Il Pil italiano - sottolinea l'Istat - non aveva mai registrato un calo così consistente dal 1995. La variazione acquisita per il 2020 è pari a -14,7% (ANSA).