Petrolio: sale ancora a 42,28 dollari al barile

PAT

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Quotazioni del petrolio ancora in rialzo sul mercato after hour di New York dopo il recupero di ieri sull'onda di dati lievemente più bassi dei contagi negli Usa. Il greggio Wti guadagna lo 0,7% e passa di mano a 42,28 dollari al barile mentre i, Brent sale deoo 0,5% a 45,55 dollari al barile (ANSA).