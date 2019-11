Petrolio: ecco l'accordo per Tempa Rossa

LSC

(ANSA) - POTENZA, 30 NOV - La Giunta regionale della Basilicata ha approvato l'accordo quadro integrativo - protocollo per lo sviluppo sostenibile relativo alla concessione petrolifera "Gorgoglione" a Tempa Rossa, dove a breve cominceranno le estrazioni e di cui sono titolari le compagnie Total Italia e Shell Italia. L'accordo - come spiegato in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della Giunta lucana - integra il precedente documento del 2006 e "prevede una serie di misure aggiuntive per il riequilibrio ambientale e territoriale e lo sviluppo sostenibile".