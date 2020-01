Nuovo gruppo di comunicazione con Boccia

FOL

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Nel campo della comunicazione integrata nasce il primo gruppo italiano per dimensioni con 106 milioni di fatturato, 540 dipendenti diretti, una presenza capillare in Italia e un network internazionale che copre 72 Paesi nei cinque Continenti. La nuova realtà, che prende il nome di The Blue Print Network, vede tra i suoi soci anche il presidendte di Confindustria Vincenzo Boccia. Questa alleanza, si legge in una nota, mette insieme tre operatori leader con attitudini complementari nel mercato allargato della comunicazione: Pomilio Blumm, Promomedia, Arti Grafiche Boccia. Comunicazione, servizi, prodotti: The Blue Print Network dà vita a un progetto nuovo e innovativo che si rivolge a imprese, istituzioni, grandi comunità e consumatori garantendo una straordinaria competenza nella comprensione delle trasformazioni sociali e nell'elaborazione dei messaggi e delle azioni da mettere in campo.