Morìa dei kiwi, allarme degli operatori

La moria dei kiwi ha colpito in otto anni, dal momento della sua comparsa, più della metà della superficie che nel Veronese era dedicata a questa coltura. Ad affermarlo è Confagricoltura, la quale chiede che lo stato e le Regioni attuino iniziative comuni volte a promuovere la ricerca. «Attendiamo con interesse la prossima riunione del Comitato fitosanitario nazionale e l’insediamento del Gruppo di lavoro tecnico-scientifico annunciato dal Governo, ma sollecitiamo anche risarcimenti tempestivi dei danni ai produttori», afferma l'associazione. Secondo i dati di Confagricoltura, la malattia ha colpito nella nostra provincia 1.800 ettari. In Friuli Venezia Giulia, dove la superficie coltivata nel 2020 è di poco superiore ai 500 ettari, la moria interesserebbe circa il 10% degli impianti e ci sono coltivazioni colpite anche in Lombardia, nella zona del Mantovano, e marginalmente in Emilia Romagna e Calabria. Nel Lazio i primi casi si sono riscontrati tre anni fa, ma ora c’è una recrudescenza della moria nell’Agro Pontino che si stima possa interessare mediamente il 20% delle superfici, con quasi 2.000 ettari di piantagioni persi. L'Italia, secondo i più recenti dati della Fao, è il secondo produttore mondiale di kiwi, dopo la Cina e prima della Nuova Zelanda. «Purtroppo stanno crollando tante piante; sono cariche di kiwi, ma, non avendo più l’apparato radicale, non assorbono acqua e muoiono», afferma Andrea Foroni, produttore a Villafranca e presidente dei frutticoltori di Confagricoltura Veneto. «Ora riponiamo le nostre ultime speranze sui nuovi portainnesti presentati nei giorni scorsi dal vivaista veronese Massimo Ceradini all’Agri Kiwi Expo di Latina». Verona era arrivata a concentrare circa l’80% della produzione regionale, ma anche nel 2019 ha registrato un’ulteriore diminuzione della superficie totale coltivata ad actinidia, che è scesa a 2.450 ettari. In Veneto nel 2019 il raccolto è stato di circa 37.100 tonnellate (-35,3% rispetto all’annata precedente), su livelli produttivi ampiamente inferiori rispetto agli standard medi. •

Luca Fiorin