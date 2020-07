Il crollo di Atlantia non ferma Piazza Affari, a 1,2%

Le Borse europee iniziano la settimana all'insegna dell'ottimismo e chiudono tutte con rialzi superiori al punto percentuale. In forte rialzo anche Wall Street dove ora il Dow Jones ha accelerato a +1,5%. Così a Milano l'Ftse Mib chiude in rialzo dell'1,19% e supera di slancio quota 20mila punti nonostante il crollo di Atlantia che cede il 15,2% alla vigilia del consiglio dei ministri in cui il premier Giuseppe Conte ha annunciato che porterà il dossier revoca.

In cima al listino, invece, Leonardo (+7%) e Tim (+5,9%). Brillante anche Cnh (+4,2%) grazie al balzo del mercato dei trattori a giugno negli Stati Uniti. Fuori dal listino principale in evidenza Unieuro (+15%) con il boom dell'e-commerce durante il lockdown evidenziato dalla trimestrale.

Sul mercato valutario, l'euro si rafforza sopra 1,13 rispetto alla moneta americana ed è trattato a 1,135 (da 1,1315). Euro/yen a 121,87 (da 120,80 di venerdì). Dollaro/yen a 107,3(da 106,77). Stabile il greggio con il Wti poco sopra 40 dollari al barile.