Mercato della ristorazione in crescita

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Il mercato della ristorazione è in fermento e vale oggi nel mondo 1,5 trilioni di euro, con una crescita prevista del 4,7% da qui al 2022. Sono alcuni dei dati di scenario contenuti in uno studio di Price Waterhouse Cooper, commissionato dalle piattaforme Tripadvisor e The Fork, che oggi ha presentato negli spazi di Identità Milano una nuova applicazione per la ristorazione. Nonostante l'incremento delle consegne a domicilio, frequentare un ristorante resta una delle modalità più gettonate per passare il tempo libero. In Italia le previsioni per i prossimi anni sono rosee. Il tasso di crescita del mercato della ristorazione - valeva nel nostro Paese 52 miliardi di euro nel 2018 - torna a essere positivo, +0,6% nei prossimi tre anni, aiutato anche dalla rinnovata "voglia di Italia" dei turisti stranieri. Clienti che decidono sempre più di utilizzare siti e app per prenotare il ristorante, di giudicarlo - nel 2019 sono state 14 milioni nel mondo le recensioni sulle due applicazioni - e ora anche pagarlo.