Mediobanca: conferma piano e confida di poter dare dividendo

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Nei nove mesi, chiusi a fine marzo, Mediobanca registra un utile netto di 552,2 milioni, in calo dell'11,8%, mentre nel trimestre il risultato risulta dimezzato a 84,6 milioni. I ricavi si confermano in leggera crescita (+1,2% a 1.907,1 milioni) ma in calo rispetto al trend del primo semestre (+3,8%). Alla fine dell'esercizio 2019/2020, il prossimo giugno, la banca rivedrà la guidance sul dividendo, a causa del mutato scenario per i covid19 ma, come ha detto l'ad Alberto Nagel, confida di poter distribuire una cedola malgrado l'attuale invito alla prudenza dalla Bce. Confermati inoltre gli obiettivi del piano al 2023. (ANSA).