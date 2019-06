Mediaset vola in Borsa (+4%) dopo Olanda

NI

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Ottima giornata in Piazza Affari per Mediaset nella prima seduta dopo l'annuncio della 'superholding' Mfe con sede in Olanda: il titolo del Biscione, che ha registrato forti acquisti dall'avvio, ha chiuso in rialzo del 4,2% a 2,81 euro dopo aver toccato un massimo di giornata a quota 2,89. E' un livello di qualche frazione superiore al diritto di recesso (2,77 euro) stabilito per il processo di fusione, mentre il titolo Mediaset Espana si è allineato al prezzo stabilito per l'eventuale rinuncia a 6,54 euro, segnando un calo del 5,3% rispetto a venerdì. Stabile (+0,4%) Vivendi a Parigi, con il gruppo francese che dovrà decidere cosa fare della sua quota di quasi il 30% in Mediaset, detenuta direttamente o indirettamente nella fiduciaria Simon. A Milano nel corso della giornata sono stati trattati 8,5 milioni di azioni Mediaset, il doppio di venerdì scorso, quando gli scambi erano già stati da boom rispetto alle sedute precedenti.