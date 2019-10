DRZ

(ANSA) - NEW YORK, 27 OTT - Lvmh ha presentato un'offerta tutta in contanti per Tiffany, che valuta il colosso dei gioielli americano a circa 120 dollari per azione. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Tiffany starebbe valutando come rispondere al colosso francese.