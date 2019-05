Latte: World Milk Day, svelate fake news

RR

(ANSA) - CREMONA, 31 MAG - La capitale italiana della filiera latte, Cremona, celebra la Giornata Mondiale istituita dalla Fao. Il World Milk Day 2019 è l'occasione per Fiere Zootecniche Internazionali di diffondere informazioni utili con la conferenza-spettacolo 'Storia Sentimentale del latte: non c'è sapore senza sapere' di Antonio Pascale, scrittore e ispettore del ministero delle Politiche agricole. Un'occasione per svelare vecchie e nuove fake news. Per questo l'Unione Nazionale Consumatori, in collaborazione con Assolatte, ha realizzato una "Guida per sfatare false credenze". Una delle più diffuse fake news è quella secondo cui "bevendo latte si ingeriscono sostanze inquinanti", ma latte, yogurt, formaggi e burro sono sicuri e salubri perché soggetti a rigide prescrizioni e a costanti verifiche lungo tutto il processo di lavorazione. Altra fake news molto diffusa: "Il latte magro contiene meno calcio e provoca tumori". Secondo Marcello Ticca, specialista in Scienza della Alimentazione alla Sapienza, "è vero il contrario".