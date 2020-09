La tabacchicoltura crea 1.200 posti

Il tabacco prodotto in Veneto, ed in particolare a Verona, si conferma come uno dei migliori sul mercato internazionale e, non a caso, è oggetto di una tutela particolare grazie ai protocolli d'intesa che vengono stipulati sotto la tutela del ministero delle Politiche agricole. A confermare le qualità di questa particolare coltura, che nella nostra provincia è soprattutto concentrata nel Basso veronese, è uno studio realizzato dal think-thank Competere, che è stato presentato mercoledì sera nel corso di una visita all'azienda agricola F. Priuli di Oppeano. Un incontro al quale hanno partecipato, oltre ad un significativo numero di esponenti del mondo politico, l’assessore regionale all’agricoltura Giuseppe Pan, il presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, quello di Italtab, organizzazione di produttori attiva in Veneto, Toscana e Campania, ed i vertici British tobacco Italia. Secondo la ricerca di Competere, la tabacchicoltura veneta contribuisce alla creazione di 1.200 posti di lavoro e ha un valore annuale stimabile tra i 36 e i 50 milioni di euro. La filiera tabacchicola italiana ha certo dovuto confrontarsi con importanti cambiamenti che hanno avuto un impatto significativo sulla produzione. Pur al netto degli importanti ridimensionamenti subiti negli ultimi 20 anni, il Veneto si è però rivelato un’area, per quanto riguarda questa coltura, resiliente alle condizioni avverse. La nostra è una delle regioni più importanti in Italia per questo settore e rappresenta circa il 28% della produzione nazionale di tabacco greggio, con oltre 15.000 tonnellate. La coltivazione è concentrata soprattutto nella provincia di Verona, con 67 aziende, quasi 3 mila ettari impiegati ed una produzione che supera le 12.000 tonnellate. «Siamo di fronte a una realtà che ha saputo mantenere la sua vitalità, facendo della sostenibilità, della qualità e dell’aggregazione i suoi punti di forza; ora però occorrono scelte politiche ed economiche mirate», è stato stato detto. Mentre Pan si è impegnato a tornare a chiedere alle istituzioni nazionali di sostenere con più forza la filiera del tabacco. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Fiorin