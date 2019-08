La Movida dà lavoro a Milano e in Italia

MF

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - La movida non solo diverte ma dà anche lavoro. Secondo un'elaborazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi, infatti, negli ultimi cinque anni gli occupati nel settore che va dalla ristorazione, al cinema, passando per alberghi, sport ed eventi sono aumentati dell'11% (circa 3 milioni di occupati in tutto) in 5 anni, del 3% rispetto al 2018, anche se il numero di imprese ha avuto poca variazione. In Lombardia la crescita è stata del 16% con 559 mila addetti e a Milano del 23%. D'altronde sul giro d'affari del settore, che è di poco meno di 150 miliardi di euro, un terzo circa (42 mld) è realizzato in Lombardia, 31 miliardi nella sola Milano, prima assoluta a livello nazionale dove è seguita da Roma con 27 miliardi. Le imprese in Italia sono 993 mila., 120 mila in Lombardia.