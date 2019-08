Istat, segnali stagnazione economia

NI

(ANSA) - RIMINI, 20 AGO - "Ci sono segnali che arrivano dalla produzione industriale, piuttosto che dal Pil, che vanno nella direzione di una stagnazione. Ce ne sono altri, legati per esempio all'export e ancor più all'occupazione, almeno in termini quantitativi, che seppur non esaltanti sono quanto meno positivi". Lo afferma in un'intervista Gian Carlo Blangiardo, presidente dell'Istat, secondo il quale "in generale la partita economica" per l'Italia "è difficile, ma resta aperta".