In NaDef nuove stime Pil, verso -9% nel 2020

OM

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Il governo si appresta a ritoccare leggermente al ribasso le stime sul Pil nel 2020. Nella Nota di aggiornamento del Def attesa per fine mese, riferiscono fonti vicine al dossier, l'asticella dovrebbe assestarsi attorno a -9%. La precedente stima, risalente ad aprile e contenuta nel Def, era di -8%. La nuova stima era stata a grandi linee anticipata dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che aveva annunciato una revisione non troppo drammatica, con una chiusura d'anno con un calo inferiore alla doppia cifra. Si tratterebbe comunque di un numero molto inferiore a quello calcolato dalle grandi istituzioni internazionali. La stima più recente è quella dell'Ocse che questa settimana ha previsto per l'Italia una contrazione dell'economia del 10,5%. A luglio la Commissione europea ha invece stimato un calo del Pil dell'11,2%. A giugno il Fondo monetario internazionale ha invece parlato di un ancora più profondo -12,8%. (ANSA).