Impresa sociale, oro al progetto che gestisce medicinali scaduti

Stimolare l'imprenditorialità tra i giovani, un'imprenditorialità «sociale», volta a contrastare la povertà e a tutelare l'ambiente. È questo l'obiettivo di Enactus, network attivo in 37 Paesi e con 1.700 università coinvolte, che da anni investe su giovani talenti impegnati in progetti che generano un impatto positivo sulla comunità. Quest'anno l’Enactus National Competition è andata in scena proprio a Verona, tra la sede della Fondazione Cariverona, che ha sostenuto l'evento, e il Teatro Ristori. Protagonisti del concorso cento studenti provenienti da 14 università italiane, tra cui gli atenei di Verona, Trento, Udine, la Ca’ Foscari di Venezia, la Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la John Cabot University di Roma. I vari team hanno presentato i loro progetti e sono stati valutati da venti giudici appartenenti al mondo del business e delle fondazioni di origine bancaria. I VINCITORI. Al primo posto si è classificata la squadra Enactus dell'Università Cattolica, che ha studiato una piattaforma digitale in grado di garantire lo smaltimento sostenibile delle medicine scadute e la donazione di quelle in scadenza a chi ne ha bisogno. Questi studenti rappresenteranno l’Italia all’Enactus World Cup 2019, in programma dal 16 al 18 settembre 2019 nella Silicon Valley in California. Gli altri finalisti sono stati i ragazzi dell'Università di Trento, che hanno ideato un food truck gestito da rifugiati per promuovere l'integrazione sociale attraverso la cucina; quelli della John Cabot University, che punta a fornire nuovi servizi ai turisti in visita a Roma e al tempo stesso ad aiutare persone in difficoltà attraverso la vendita di abiti usati. E infine, gli studenti dell'Enactus Uob, provenienti da varie università, che hanno progettato un'attività di riciclaggio del caffè che permette alle persone in difficoltà di ottenere indipendenza finanziaria. «Il nostro obiettivo nel sostenere questa iniziativa è quello di offrire l’opportunità ai giovani di esprimersi, confrontarsi tra loro e con chi opera con successo nel mondo imprenditoriale, per acquisire maggiore competenza, consapevolezza e fiducia», evidenzia il presidente della Fondazione Cariverona Alessandro Mazzucco. «Tutto ciò funziona se si fa in termini di competitività, perché così i partecipanti imparano le regole della società globalizzata, dove viene selezionato il meglio. Un'iniziativa positiva, che mira a eliminare la separazione tra il mondo della formazione e dell'impresa». Gli fa eco Giacomo Marino, direttore generale di Fondazione Cariverona: «Riconosciamo il valore positivo del saper mettersi in gioco, perché noi per primi lo facciamo ogni giorno ed è questo lo spirito che riconosciamo degli studenti appartenenti al circuito Enactus». Una realtà che punta ad estendersi sempre più, come sottolinea Marta Bertolai, country director di Enactus Italia: «Attualmente siamo presenti in 14 università dal nord Italia fino alle Marche, ma ci stiamo espandendo molto e puntiamo a raggiungere nei prossimi anni 25 atenei e 500 studenti». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Manuela Trevisani