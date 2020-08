Impresa 4.0, via libera al Fondo di Trasferimento Tecnologie

YLR-CN

Lorenzo Rotella (ANSA) - ROMA, 25 AGO - Il ministro dello Sviluppo Economico, Stefana Patuanelli, ha firmato il decreto ministeriale per Enea Tech, il Fondo di Trasferimento Tecnologico previsto dal decreto Rilancio. Con una dote iniziale di 500 milioni di euro il fondo "si inserisce nella cornice più ampia del mondo 4.0 e delle nuove tecnologie d'interesse strategico nazionale". "L' obiettivo è intervenire alla base del sistema innovazione agendo esclusivamente in ambito precommerciale e pre-competitivo, in quella che gli addetti al settore definiscono la 'valle della morte'", spiega il ministro. (ANSA).