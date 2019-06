Gardini: "Matera 2019 esempio vincente"

LSC

(ANSA) - MATERA, 20 GIU - "Matera 2019 è un esempio vincente per tutto il Mezzogiorno e per il Paese che così valorizzano territori, saperi ed economie: anche la cooperazione può dare un contributo sull'offerta dei servizi e del turismo in particolare". Lo ha detto oggi, a Matera, il presidente nazionale di Confcooperative, Maurizio Gardini, in occasione dei 40 anni della Confederazione della Basilicata. Nel corso dell'iniziativa di Matera è stato presentato il volume "Confcooperative. Dal 1919 al servizio del Paese", realizzato con l'apporto dell'ANSA.