Forum famiglie, ora fondi in manovra

GAS

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - "La partita vera sul destino delle famiglie si giocherà con la prossima Legge di Bilancio" e una manovra come quella del 2018 "sarebbe un fallimento" per le politiche familiari. Così il presidente del Forum delle famiglie, Gigi De Palo, dopo l'ok al decreto salva-conti che usa i risparmi di reddito e Quota 100 per ridurre il deficit. Nei mesi scorsi si era ipotizzato di utilizzare i fondi per nuovi sostegni alle famiglie, con proposte arrivate sia dal ministro Fontana sia dal vicepremier Di Maio, che aveva preparato un decreto ad hoc e aperto un tavolo al Mise. "Le famiglie - prosegue il presidente del Forum in una nota - sanno distinguere molto bene gli annunci elettorali e le mancette/bonus che non risolvono i problemi reali: ai nuclei familiari del Paese serve concretezza. Ecco perché, tanto più oggi, ribadiamo che continueremo senza sosta a fare proposte e a pungolare le istituzioni politiche ed economiche del Paese affinché le soluzioni possibili che proponiamo divengano realtà".