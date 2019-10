Fonderia Casati, minibond salto cultura

Y82-PAT

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Fonderia Casati "oggi si può definire un'Industry 4.0" grazie agli investimenti fatti negli ultimi anni. A dirlo è l'a.d. e Cfo dell'azienda, Chiara Casati, spiegando che per sostenere il piano industriale la fonderia ha deciso di rivolgersi anche al mercato dei minibond, con un'operazione che "ha coinvolto l'intera azienda facendo fare un salto culturale a livello amministrativo e finanziario". Nel 2017 l'azienda della famiglia Casati, specializzata nella fornitura di fusioni in ghisa per l'industria automobilistica, decide di emettere 4,2 milioni di euro sul segmento professionale ExtraMot Pro di Borsa Italiana. "La decisione è maturata nel 2016 quando abbiamo deciso di impostare un piano industriale molto impegnativo per la nostra realtà perché si trattava di un investimento che superava il 50% del fatturato della nostra azienda - spiega l'a.d.-. Reputavamo opportuno differenziare le risorse finanziarie, quindi, non solo attingere al mercato tradizionale del debito