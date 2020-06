Ferriera:firma Accordo Programma; Patuanelli,momento storico

MSR

(ANSA) - TRIESTE, 27 GIU - "Questo è un momento storico per questa città. Si chiude un percorso e se ne apre uno nuovo". Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, aprendo oggi in Prefettura a Trieste la cerimonia per la firma dell'Accordo di Programma per l'area della Ferriera di Servola tra il Gruppo Arvedi, I.CO.P. S.p.A.- PLT (Piattaforma Logistica Trieste) e i ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente, delle Infrastrutture, Agenzia Nazionale per le politiche attive del Lavoro, l'Agenzia del Demanio, l'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico orientale, Regione Fvg e Comune di Trieste. L'accordo metterà in moto il progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dell'ex area a caldo dell'impianto siderurgico iniziata a fine marzo con la sua definitiva chiusura con il coinvolgimento di oltre 400 lavoratori. "Si tratta - ha aggiunto il ministro - di un importante risultato per il territorio e per tutta la regione Friuli Venezia Giulia", grazie "a un intenso lavoro di squadra portato avanti in questi mesi da tutte le istituzioni e le parti coinvolte". (ANSA).