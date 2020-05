Fca: Covid pesa su trimestre

ANG

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - L'emergenza Coronavirus pesa sui conti del primo trimestre di Fca, chiuso con una perdita netta di 1,7 miliardi di euro. La perdita netta adjusted è di 0,5 miliardi di euro. Nonostante l'effetto significativo del Covid-19 l' ebit adjusted è positivo. il Gruppo ha ritirato la Guidance per il 2020 e annuncia che fornirà un aggiornamento non appena vi sia una maggiore visibilità dell'impatto complessivo della crisi. "In queste avversità senza precedenti Fca ha sempre dato priorità alla salute e alla sicurezza delle proprie persone e comunità - sottolinea l'amministratore delegato del Gruppo, Mike Manley -. La pandemia ha avuto e continua ad avere un impatto significativo sulle nostre attività. Ho piena fiducia che, grazie all'esperienza dei nostri leader e alla dedizione dei nostri dipendenti, saremo in grado di attraversare questa crisi emergendone ben posizionati per crescere e prosperare". Nonostante questa situazione, Fca e Groupe Psa rimangono impegnate alla fusione paritetica volta alla creazione di un leader mondiale nella mobilità. (ANSA).