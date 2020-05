Fase 2: aeroporto Alghero escluso da riapertura 21 maggio

Y1E-CT

(ANSA) - ALGHERO, 18 MAG - Ad Alghero gli aerei restano a terra. Né il provvedimento del Ministero dei Trasporti, né quello del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, contemplano l'aeroporto internazionale "Riviera del corallo" tra gli scali per cui è prevista la riapertura dal 21 maggio. Sulle ragioni di tale decisione circolano diverse ipotesi e aleggia un pò di confusione, anche e soprattutto perché i provvedimenti adottati a livello ministeriale e a livello regionale diversificano l'immediato destino dello scalo di Alghero rispetto all'aeroporto internazionale "Costa Smeralda" di Olbia, per il quale al contrario è prevista la riapertura, anche se solo per i voli privati e a determinate condizioni ancora da stabilirsi. (ANSA).