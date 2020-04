F2i con Ania compra Cfi

MM

(ANSA) - MILANO, 20 APR - F2i e Ania, l'associazione delle compagnie assicurative, acquista Compagnia Ferroviaria Italiana, il principale operatore indipendente in Italia nei servizi di trasporto merci ferroviari con un fatturato di 64 milioni di euro, alle spalle delle Fs e delle ferrovie francesi Sncf. L'operazione è la prima realizzata dal nuovo Fondo AniaF2i, quarto fondo gestito da F2i Sgr, e prevede l'acquisto del 92,5% del capitale della società. Il restante 7,5% sarà detenuto da Giacomo Di Patrizi, attuale socio fondatore dell'azienda dove manterrà la carica di amministratore delegato. "Con questa operazione il fondo AniaF2i si posiziona in un settore essenziale per il sostegno del sistema produttivo nazionale e allo stesso tempo determinante per contribuire alla progressiva decarbonizzazione dell'attività di trasporto merci in Italia", commenta Renato Ravanelli, amministratore delegato di F2i Sgr.