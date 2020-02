Errico, Miller e Boscaini nella squadra di Carraro

Confindustria Veneto, pronta la squadra di Enrico Carraro, che nasce però con i mesi contati. Scadrà infatti nel febbraio 2021, a chiusura del mandato del presidente. Tre i veronesi designati. Si tratta di Franco Miller, confermato all’Osservatorio infrastrutture e territorio (Oti) e Tav, di Raffaele Boscaini, che mantiene il coordinamento settoriale all’Agroalimentare, mentre Paolo Errico esordisce ai Fondi europei. Rivoluzionato l’impianto organizzativo, che ha ottenuto il via libera definitivo da parte del Consiglio di presidenza, e conferma i principali coordinamenti settoriali ma manda in soffitta il classico modello di delega, sostituita dal nuovo format dei progetti strategici. «La filosofia», spiega in una nota Confindustria Veneto, «è di lavorare su una logica progettuale in base alla quale individuati alcuni temi strategici, questi vengano esplicitati nei contenuti, finalizzati ad obiettivi misurabili e con un orizzonte temporale definito (il febbraio dell’anno prossimo, quando appunto scadrà il mandato di Carraro, ndr)». Ciascun progetto strategico è in capo ad un advisor - tra cui lo stesso presidente, titolare di tre interim - che ne gestirà le attività e lo sviluppo con il supporto dalla struttura regionale. L’idea viene proprio da Carraro. «Ho proposto, sempre nell’ottica dell’unitarietà, questo cambiamento organizzativo a tutte le associazioni territoriali», afferma. «Insieme abbiamo condiviso da un lato la necessità di mantenere l’attività dei gruppi settoriali, in grado di raccogliere e convogliare le istanze della nostra base associativa verso le istituzioni e gli stakeholder regionali; dall’altro di dare una impronta più “target oriented” ad alcune tematiche trasversali, oggi fondamentali come leva di sviluppo, al fine di raggiungere più velocemente obiettivi concreti». Miller ed Errico per la precisione sono quindi advisor di due progetti strategici, rispettivamente ad Infrastrutture e Fondi europei, insieme a Vittorio Zollet (Deflusso ecologico); Gianluca Vigne (Formazione tecnica superiore); Gianni Potti (Digital innovation hub); Fabio Marabese (Cluster regionali). Sostenibilità ed ambiente, Etica e legalità e Nuovi strumenti di credito fanno capo ad interim al presidente. Errico, new entry della squadra, rimane anche alla guida del gruppo Piccola Industria regionale. I coordinamenti settoriali sono stati assegnati oltre che a Raffaele Boscaini, ai referenti Antonello de Medici (Turismo); Denise Archiutti (Legno Arredo); Stefano Pasinato (Attività estrattive); Marco Dal Brun (Sanità) e Roberto Bottoli (Tessile ed abbigliamento). I tempi per lavorare sono stretti. Enrico Carraro ha sostituito in corsa Matteo Zoppas nell’ottobre scorso. Il suo mandato durerà meno di due anni. Potrà però ricandidarsi per un successivo mandato pieno. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Va.Za.