Aquardens, il parco termale di Pescantina, dedica febbraio alle donne e agli innamorati. Per le donne, è riservato uno sconto del 40% sulle tariffe normali arrivando entro le 11 di mattina di febbraio dal martedì al giovedì.

«Abbiamo pensato alle donne che, pur lavorando intensamente, non si dimenticano di prendersi cura della famiglia», afferma Federica Reani, general manager di Aquardens, «a quelle che hanno scelto di intraprendere la carriera e che corrono da un ufficio all'altro, gestendo problemi e risorse durante giornate che sembrano non finire mai, a quelle che pur con impegni di lavoro o familiari si dedicano agli anziani, ma anche a quelle che hanno deciso di dedicare le loro energie agli impegni famigliari e che spesso si dimenticano di quanto sia importante concedersi un momento di relax, insomma a tutte le donne il cui tempo vale tantissimo e che devono scegliere a chi dedicarlo e come. Magari a sé stesse, qualche volta».

La settimana dal 10 al 16 febbraio invece è dedicata alle coppie innamorate con i Love Days. Si potrà entrare in due con il 30% di sconto, con la possibilità di accedere, a scelta per tutto il giorno o per la serata, ai percorsi e rituali di benessere, accolti da un love drink dedicato. «Aquardens è un paradiso termale nato da un atto d’amore per la nostra terra», commenta Flavio Zuliani, ad di Aquarden, «le sue acque invitano a volersi bene, a trattarsi bene a regalarsi benessere». Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.aquardens.it. Nel 2020 Aquardens, come ha annunciato Zuliani in novembre inizierà i lavori per realizzare un museo didattico da 2.300 metri quadrati dedicato ai bambini.