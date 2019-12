Da Ingenico nuove app su Pos

Y82-PAT

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Ingenico è al lavoro per sviluppare nuove app sui terminali di pagamento per renderli sempre più simili agli smartphone dotandoli di soluzioni complementari al pagamento. Si va dalla gestione dei buoni pasto ai pagamenti di bollettini o multe, dalla fatturazione elettronica alla ricarica di servizi digitali, fino alla possibilità di chiamare un taxi o usare la calcolatrice dal Pos. L'obiettivo è dar vita a "soluzioni innovative basate su piattaforme aperte e facilmente integrabili in grado di offrire agli esercenti servizi a valore aggiunto", spiega il Cto di Ingenico Italia, Gaetano Renda, sottolineando che il pos diventa così "un compagno di lavoro del merchant", il quale, "può offrire servizi innovativi". Per realizzare applicazioni complementari al pagamento, Ingenico sta lavorando con alcuni partner e "siamo aperti ad ulteriori collaborazioni". Intanto, nel mondo il gruppo ha venduto "circa 5 milioni" di nuovi dispositivi 'full Android', sebbene per il mercato italiano siano "una novità"