Crociere: Msc, obiettivo 3 milioni di passeggeri nel 2020

(ANSA) - GENOVA, 09 NOV - "Chiuderemo il 2019 superando i 2,8 milioni di passeggeri contro i 2,4 milioni del 2018. E nel 2020 auspichiamo di superare i 3 milioni". Leonardo Massa, country manager Italia di Msc crociere, illustra stime e obiettivi della compagnia a bordo della Msc Grandiosa ad Amburgo e si sbilancia guardando anche più avanti. "Al termine del piano industriale, con l'arrivo delle altre 12 unità che vareremo da qui al 2027 supereremo i 5 milioni e mezzo di ospiti - dice -. Siamo passati dai 127 mila ospiti del 2003 ai 2 milioni e 800 mila nel 2019 e faremo un raddoppio nei prossimi anni a più di 5 milioni e mezzo". Una crescita che va di pari passo con l'ampliamento della flotta che procede a ritmi serrati. "Stiamo vivendo un momento importante della crescita come azienda - dice -. Oggi è il giorno del battesimo di Msc Grandiosa, però in queste settimane stanno succedendo tante cose: l'apertura della nostra isola privata ai Caraibi, Ocean Cay Msc Marine reserve, e c'è il piano di nuove costruzioni che seguiranno nei prossimi anni". L'isola, presa in affitto per 99 anni dal governo delle Bahamas "è un progetto che non ha precedenti: abbiamo completamente bonificato un'isola in cui fino a 3 anni fa si estraeva la sabbia per le costruzioni, abbiamo rimosso tonnellate di materiali ferrosi, piantato 2.300 alberi, fatto un accordo con l'Università per la tutela delle specie marine" dice Massa che esclude la possibile costruzione di un resort: "Abbiamo investito per farne un paradiso incontaminato che gli ospiti delle navi Msc potranno godere nelle ore di scalo". (ANSA).