Credito, in calo del 7,3% le richieste delle

Battuta d’arresto per le richieste di credito presentate nel 2019 dalle imprese venete, che rispetto alla media nazionale (-3,4% sul 2018) registrano una flessione del 7,3%. Dato in parte bilanciato dal volume complessivo di istanze, che mantiene il Veneto al terzo posto della classifica nazionale, guidata dalla Lombardia. Il rallentamento dei ricorsi ai finanziamenti, finalizzati al sostegno di investimenti e attività economiche, presenta segno meno in tutte le province, con cali più significativi a Belluno e a Venezia, pari a -15,4% e -8,3%, seguite da Rovigo, con -8,2%. La contrazione più contenuta secondo l’ultima rilevazione del Barometro Crif si segnala a Vicenza (-2,5%), che precede Verona (-7,7%) e Treviso (-7,9%). Per l’importo medio dei finanziamenti richiesti, 77.512 euro, la regione è sopra la media nazionale (65.790 euro), registrando sull’anno precedente una crescita del +0,4%. A livello provinciale il valore più elevato si rileva a Treviso, che con 95.181 euro è al quarto posto della classifica nazionale. Seguono Vicenza, con 80.812 euro al settimo posto del ranking (tre posizioni sopra il 2018), e Padova, che con 78.638 euro fa il balzo più consistente, passando dalla 24ma alla nona posizione assoluta. Più indietro Venezia (30ma a livello nazionale), dove mediamente le imprese hanno fatto ricorso a finanziamenti per 60.500 euro. Un atteggiamento cauto, quello delle imprese, connesso a un fase di incertezza, che vede comunque una progressiva diminuzione del numero di fallimenti, dei ritardi nei pagamenti commerciali e un miglioramento del tasso di default. «Anche l’ultimo trimestre 2019 ha confermato il rallentamento delle richieste di credito delle imprese, malgrado tassi di interesse molto bassi», spiega Simone Capecchi, Executive director di Crif -. «Il mercato del credito alle imprese vive una fase di cambiamento, accelerato dall’avvento di nuove normative e tecnologie. Per le aziende di credito c’è l’opportunità di adottare soluzioni di open banking per sviluppare nuovi prodotti. Con logiche che vanno oltre la valutazione del merito creditizio e consentono di accompagnare l’impresa in tutte le fasi». •

Francesca Saglimbeni