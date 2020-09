Costi burocrazia, Verona prima in Veneto e aggravi in arrivo

L’Inps, con un messaggio del 20 luglio (n° 2871), ha chiesto alle imprese di procedere alla comunicazione dello slittamento dei pagamenti contributivi, che dovranno essere onorati entro il 20 settembre. Slittamento, ricorda la Cgia di Mestre, che il Governo ha introdotto prima con il decreto Liquidità e poi ha modificato con il decreto Agosto, per consentire alle imprese di far fronte alla mancanza di liquidità legata alla crisi sanitaria del coronavirus. «In una fase come questa», spiega la responsabile dell’area fiscale Stefania Beggio, «anziché snellire l’iter burocratico, l’Inps impone un ulteriore adempimento in mancanza del quale le imprese possono subire una sanzione economica. Una cosa senza senso che sta mettendo in difficoltà imprenditori e addetti ai lavori. Oltretutto il messaggio dell’Istituto previdenziale è arrivato in un momento in cui i tecnici delle associazioni e i commercialisti sono assorbiti dalle dichiarazioni dei redditi, che mai come ora sono difficili da compilare a seguito delle normative fiscali introdotte, soprattutto in materia di bonus». I SOGGETTI INTERESSATI. Lo slittamento dei pagamenti previsto inizialmente nel maggio scorso, precisa la Cgia, non riguarda però tutte le imprese e i lavoratori autonomi, ma solo chi possiede alcuni requisiti, in particolare: i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente: diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta; i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni nel periodo d’imposta precedente: diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta; indipendentemente dal fatturato, se si tratta di soggetti che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019. ENNESIMO ADEMPIMENTO. «È l’ennesimo caso», conclude Stefania Beggio, «in cui viene richiesto un adempimento burocratico che innesca meccanismi a cascata che producono solo costi e perdite di tempo, in un momento particolare; nessuno ne auspicava l’introduzione». L’Ufficio studi Cgia ha poi provato a stimare a quanto ammonta il peso della malaburocrazia che grava sulle imprese per province di residenza, calcolando l’incidenza del valore aggiunto sui 57,2 miliardi di costo annuo in capo alle aziende italiane stimato dall’Istituto Ambrosetti. Risultano più penalizzate quelle realtà territoriali dove è maggiore la concentrazione di attività economiche che producono ricchezza. La provincia veneta dove il costo annuo delle imprese per la gestione dei rapporti con la PA è superiore a tutte le altre è Verona, con 1,034 miliardi. Seguono Padova con 1,032 miliardi, Vicenza con 963 milioni, Treviso con 938 e Venezia con 877 milioni. Le realtà imprenditoriali meno soffocate dalla burocrazia sono Belluno (218 milioni di euro) e Rovigo (197 milioni). •