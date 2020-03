Confindustria:scelta presidente a aprile

CAR

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Il Consiglio generale di Confindustria per la designazione del prossimo presidente slitta dal 26 marzo al 16 aprile. E' una data che permette comunque di eleggere il nuovo presidente, senza rinvii, come previsto in assemblea a maggio. Il presidente Vincenzo Boccia lo ha comunicato - a quanto apprende l'ANSA' ai componenti del Consiglio. "La delicata situazione che il Paese sta vivendo, che tutti noi stiamo vivendo, coglie il Sistema in un momento di particolare sensibilità: questo ci ci impone più di sempre senso di responsabilità e consapevolezza delle priorità".