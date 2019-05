Coca-Cola, il tè diventa biologico

Y9M-RR

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Coca-Cola, la multinazionale nota in tutto il mondo per le sue bibite, dopo il debutto della nuova Fanta con le arance rosse Igp di Sicilia, si lancia ora nel mondo 'bio' con Honest, il primo tè freddo biologico. Un mercato quello dei prodotti biologici che nel 2018 ha attratto 8,5 milioni di italiani (+3% rispetto all'anno precedente); in particolare consumano bevande bio 2,7 milioni di persone, con un aumento dell'89% rispetto al 2017. Di fronte ad una consapevolezza sempre maggiore dei consumatori nella scelta di quello che mangiano, bevono e acquistano in un'ottica di trasparenza su ingredienti e produzioni sostenibili, anche la multinazionale punta su prodotti 'green' con una bevanda "che nasce dalla semplicità", ha spiegato Giuliana Mantovano, direttore marketing di Coca-Cola Italia in occasione della presentazione del prodotto a Milano. Una bevanda che sembra 'homemade' (fatta in casa), con pochi ingredienti e pochi passaggi.