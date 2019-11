Cna: «L’Italia? Il Paese delle pressioni fiscali»

La pressione fiscale che grava sulle aziende venete è in leggero calo. Lo evidenziano i dati dell’Osservatorio economico di Cna, che ha realizzato la ricerca «Comune che vai, fisco che trovi», dalla quale emerge che il Ttr, Total tax rate per artigiani e piccole imprese finalmente arretra. L’aliquota fiscale totale media sui loro profitti quest’anno scenderà, sotto il 60%: per la precisione al 59,7% contro il 61,2% del 2018, vicino ai livelli del 2011, quand’era al 59%. La riduzione deriva dall’innalzamento al 50% della deducibilità Imu sugli immobili strumentali, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 (che dovrebbe salire al 100% entro il 2023, ndr) su richiesta soprattutto di Cna che ne ha fatto un cavallo di battaglia. Ciò nonostante la pressione fiscale complessiva rimane elevata e rappresenta un vincolo allo sviluppo. «Abbiamo la dimostrazione che il carico è iniquamente distribuito a svantaggio, in particolare, delle ditte individuali. Si può dire che in Italia non esiste un’unica pressione fiscale, ma tante “pressioni fiscali” distinte in base alla diversa natura del reddito del soggetto che lo produce. Questo non ci piace perché gli artigiani ne vengono penalizzati. Cna ha chiesto quindi al Governo di invertire la rotta», commenta Alessandro Conte, presidente veneto della Confederazione. La ricerca, promossa dall’Osservatorio della Cna su scala nazionale, ha coinvolto 142 Comuni, tra cui tutti i capoluoghi, analizzando il peso del fisco sul reddito delle piccole imprese, calcolando il Ttr e individuando il Tfd, Tax free day, cioè il giorno a partire dal quale gli imprenditori cominciano a produrre per la loro attività. I capoluoghi provinciali mantengono le posizioni degli scorsi anni e, tranne Venezia, hanno tutti valori inferiori alla media nazionale. La pressione fiscale (Total tax rate) più bassa è a Belluno, al 54,48%, al sesto posto in Italia (59,7%). La più elevata, ma compresa nella media, è di Verona al 58,32%, 48a provincia nella graduatoria nazionale e penultima in Veneto. Venezia, al centesimo posto, sfonda la soglia media del Paese e scivola al 61,1% di Ttr. In flessione la quantità di giorni lavorati per pagare il fisco, ovunque, tranne a Venezia. A Verona sono 186 (erano 220 l’anno precedente). Restano 179 per accantonare ricchezza per l’attività, contro i 145 di 12 mesi fa: il free tax day è il 31 luglio (il 7 agosto nel 2018). «Il percorso virtuoso è solo alle prime mosse. Per rendere il fisco sostenibile serve ancora ridurre la tassazione sul reddito delle imprese personali e sul lavoro autonomo, rivedere l’Irpef, anticipare dal 2019 la piena deducibilità dell’Imu sugli immobili strumentali, aumentare la franchigia Irap almeno a 30mila euro, rivedere i criteri per i valori catastali», elencano dalla Cna. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Va.Za.