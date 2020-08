Cattolica: via libera ad aumento e nuovo ad

VERONA L’indagine della Procura di Verona sulla gestione delle ultime tre assemblee dei soci (e che vede 11 indagati tra cui i vertici aziendali) non ferma l’attività del consiglio di amministrazione di Cattolica. E nemmeno frena il titolo, che dopo il calo del 2,1% di lunedì ieri ha chiuso a +3,28%. Il cda ieri presieduto da Paolo Bedoni ha nominato all’unanimità Carlo Ferraresi amministratore delegato che mantiene anche le funzioni di direttore generale e gli viene inoltre attribuita la funzione di sovraintendere al sistema dei controlli interni della società. Ferraresi è stato eletto nell’assemblea del 31 luglio scorso in cda, al posto dell’ex ad Alberto Minali, ricevendo il voto anche di Warren Buffett. Il finanziere americano, primo azionista di Cattolica con il 9% attraverso General Reinsurance, ha votato anche a favore della trasformazione in Spa e dell’adozione del nuovo statuto di Cattolica, funzionali all’ingresso delle Generali. È quanto si ricava dal rendiconto sintetico delle votazioni in assemblea. Il consiglio ieri ha inoltre esercitato la delega conferita dall’assemblea dei soci per l’aumento del capitale sociale di 500 milioni di euro, suddiviso in due tranche di cui la prima, pari a 300 milioni, riservata ad Assicurazioni Generali e la seconda, di 200 milioni, che sarà offerta in opzione a favore di tutti gli azionisti. «Per quanto riguarda la tranche destinata a Generali», spiega una nota della società, «la delibera è coerente con quanto previsto nell’Accordo Quadro del 24 giugno 2020 ed è stata previamente condivisa con Generali stessa». Cattolica poi fa sapere che l’esecuzione di capitale - che partirà appena arriveranno le autorizzazioni di Vigilanza - è soggetta anche alle condizioni già previste nell’accordo con Generali. E la società precisa che, con la deliberazione del cda di ieri, «è stata data piena esecuzione alle indicazioni di Ivass circa il rafforzamento patrimoniale della società». Infine il cda ha espresso «solidarietà e vicinanza ai colleghi e al management interessati dai recenti accertamenti giudiziari». E rinnovando piena fiducia nell’operato della magistratura, ha ribadito la «convinzione della liceità e della correttezza di ogni comportamento tenuto nell’interesse della società». Tornando poi all’assemblea storica del 31 luglio in cui i soci hanno votato il passaggio da cooperativa a spa, le delibere proposte dal cda hanno avuto il sostegno di oltre il 13% del capitale, quota a cui ha contribuito anche Buffett, a fronte dello 0,8% circa del capitale portato dai voti contrari alla spa e al nuovo statuto. Buffett aveva rilevato il 9% di Cattolica ma all’assemblea dello scorso 27 giugno si è presentato solo con poco più del 5% del capitale, tetto imposto dalle norme introdotte l’anno scorso sui soci di capitale. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

R.ECO.