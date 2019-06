Casa: in Lombardia compravendite +6,5%

NI

(ANSA) - MILANO, 6 GIU - Il 2018 è stato ancora un anno positivo per il mercato immobiliare in Lombardia: le compravendite di abitazioni sono state oltre 123mila, in aumento del 6,5% rispetto al 2017, con un volume degli scambi della Regione che ha raggiunto circa il 22% dell'intero mercato nazionale. Lo affermano dati delle 'Statistiche Regionali', pubblicazione dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. La provincia di Milano si conferma il primo mercato, con 48.554 compravendite, di cui il 50% circa nella sola Milano. Al secondo posto la provincia di Brescia con 13.728 scambi, al terzo quella di Bergamo, seguita al quarto dalla provincia di Monza e Brianza. La città più cara si conferma Milano, dove i prezzi delle abitazioni hanno avuto un aumento dello 0,7% con una media di 3.796 euro al metro quadrato. Seguono Como con 2.339 euro al metro, Monza con 2.225 e Brescia che si attesta a quota 2.030. Tra i capoluoghi meno cari al primo posto Mantova, con una media di 1.081 euro.