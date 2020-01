C.Conti: finanze Italia sono fragili

OM

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - Il 2020, come gli anni precedenti, "si preannuncia impegnativo per il governo dei conti pubblici. La situazione economica è caratterizzata dalle crescenti incertezze che pesano sul quadro macroeconomico internazionale" e le prospettive dell'economia italiana, "già largamente al di sotto della media europea, ne risentono ulteriormente". Lo afferma la Corte dei Conti nel rapporto di Programmazione dei controlli e delle analisi per l'anno 2020. In un quadro di crescita incerta, "la condizione dei conti del nostro Paese appare fragile ed esposta a rischi nel breve e nel medio termine". Guardando alla situazione economica attuale, la Corte spiega che "le difficoltà interessano ampi comparti della domanda, in particolare le componenti interne". A rallentare sono cioè i consumi delle famiglie, nonostante l'andamento ancora positivo del mercato del lavoro e il benefico effetto che la bassa inflazione esercita sul reddito disponibile.