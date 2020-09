Borsa: Palermo (Cdp), Italia leader in mercati capitali Ue

ALG

(ANSA) - MILANO, 18 SET - L'esclusiva concessa dal London Stock Exchange a Euronext e Cdp per l'acquisizione di Borsa Italiana è un "primo importante passo per investire in una infrastruttura strategica per lo sviluppo delle imprese italiane, in particolare delle pmi, e, nel contempo, per diventare principale azionista di un network di altre 6 borse europee. Un'operazione strategica che dà all'Italia un ruolo di leader nei mercati di capitali europei". Lo afferma l'amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo, in una nota. (ANSA).