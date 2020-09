Borsa: Milano torna in negativo (-1,4%), tengono banche

TOM

(ANSA) - MILANO, 04 SET - Torna in negativo la Borsa di Milano (-1,4%), in un pomeriggio in cui il Senato vota la fiducia sul dl semplificazioni e arrivano rassicurazioni sulle condizioni di Berlusconi, ricoverato per Covid. Bene le banche, con lo spread in ascesa verso 150, da Banco Bpm (+3,8%) a Unicredit (+1,9%), Bper (+0,4%), Banca Mps (+0,3%) e Fineco (+0,2%), mentre è sul filo Intesa (-0,01%). In ordine sparso i petroliferi, con perdite per Saipem (-2,8%) e Eni (-0,3%), mentre tiene Tenaris (+0,3%), col greggio in calo (wti 2,5%) a 40,3 dollari al barile. Brilla Mediaset (+5%), il giorno dopo l'accoglimento della Corte Ue sul ricorso di Vivendi (-0,1% a Parigi%) contro la legge Gasparri, oltre alla disponibilità del Biscione a un investimento nella rete unica. In rosso Tim (-1%) e si riprende Tiscali (+3,2%), dopo una giornata nera, seguita a uno sprint sulla scia dell'accordo sulla rete secondaria. Male Exor (-4,5%), il giorno dopo la semestrale. Giù Atlantia (-3,3%), mentre si va verso lo scorporo di Aspi. Bene Cnh (+1,3%) e Fca (+0,9%). (ANSA).