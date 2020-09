Borsa: Milano sale con Fca, Tim e Mediaset, giù Atlantia

VE

(ANSA) - MILANO, 03 SET - Piazza Affari si mantiene in rialzo (Ftse Mib +'0,7%) spinta da Fca (+4,4%), che insegue Renault (+5,2%) e Peugeot (+5,5%) a Parigi, Tim (+3,6%) e Mediaset (+5,12%) dopo l'accogliemento del ricorso di Vivendi (+1%) contro la legge Gasparri da parte della Corte Ue. Pesa Atlantia (-3,45%), il cui Cda delibera oggi sul dossier Aspi, mentre Leonardo (+3,28%) è spinta da una commessa nel Regno Unito. Sotto pressione Diasorin (-2,45%) e Interpump (-2%), oggetto di prese di beneficio dopo il rally della vigilia. Non riesce a fare prezzo Tiscali (-42%), dopo la corsa delle ultime sedute sulla scia dell'adesione a FiberCop. Rialzi per Eni (+1,11%), nonostante il greggio sotto quota 41 dollari (Wti -2,41% a 40,5 dollari) ed Mps (+1,4%). (ANSA).