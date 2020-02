Borsa: Milano prima in Europa con Nexi

VE

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Piazza Affari ha chiuso la seduta in testa alle principali borse europee dopo un cambio di rotta nel finale, che ha portato l'indice Ftse Mib a guadagnare lo 0,12% a 24.892 punti, vicina ormai alla soglia dei 25mila toccata l'ultima volta nel marzo del 2008. Stabili gli scambi per 2,6 miliardi di controvalore. Sugli scudi Nexi (+4,53%), nonostante le valutazioni degli analisti di Intermonte e Ubi all'indomani dei conti in linea con le stime e dopo l'accordo con Unicredit sul Fintech. Bene anche Tim (+3,65%), su ipotesi di un accordo con Kkr per rilevare Open Fiber, mentre Stm (+2,69%) ha corso insieme ai rivali tecnologici europei. Sotto pressione Pirelli (-2,15%) ed Fca (-1,21%) insieme a Brembo (-1,67%) dopo i dati sulle vendite di auto in Cina in gennaio, con il maggior calo (-18%) dal 2012. Segno meno anche per Saipem (-1,59%) ed Eni (-0,86%) nonostante il rialzo del greggio (Wti +0,82%).