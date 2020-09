Borsa: Milano piatta con Europa attende Usa, scivola Madrid

NI

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Mercati azionari del Vecchio continente tutti attorno alla parità in attesa dell'avvio Wall street: Francoforte è di qualche frazione la Borsa migliore dopo la boa di metà giornata in crescita dello 0,2%, con Londra e Parigi in calo dello 0,1% e Milano in ribasso dello 0,2% con l'indice Ftse Mib. Male la sola Madrid, che cede l'1,4% sotto il peso dei titoli bancari. Dopo l'ufficializzazione della fusione tra Caixa e Bankia con lo Stato spagnolo che resta come azionista di minoranza il Banco de Sabadell cede infatti il 6%, Bankia quattro punti percentuali, Santander il 3% con Bbva, Caixa scivola di due punti. Corre sempre a Parigi Euronext (+5%) dopo l'avvio di trattative in esclusiva su Borsa italiana. In Piazza Affari scivola Leonardo (-3,2%) dopo i recenti rialzi, con consistenti vendite anche su Unicredit (-2,6%) e Atlantia, che cede il 2,2%. In calo di due punti percentuali Fca, piatta Intesa che si muove insieme a Cdp con Euronext per l'acquisizione della società che gestisce i listini milanesi, bene Inwit (+2%). Di nuovo sull'altalena il farmaceutico Diasorin, che sale del 5% dopo una sospensione in asta di volatilità. (ANSA).